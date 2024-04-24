«رجال الأعمال» تروج للمنتجات المصرية بمعرض الصين الدولي للاستيراد

شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين بالمؤتمر الترويجي للدورة السابعة من المعرض الصيني الدولي للاستيراد «مصر» بحضور جانج شاويانج نائب سفير الصين بمصر، ولي جو، نائب مدير عام معرض الواردات الصينية، والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين وأحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية والدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس اللجنة.

اتفاقية تعاون مع معرض الصين الدولي للاستيراد

وعلى هامش المؤتمر، وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين، اتفاقية تعاون مع معرض الصين الدولي للاستيراد بهدف الترويج للدورة السابعة والتي تقام في شنغهاي خلال نوفمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية والغرفة التجارية بالقاهرة والجمعية المصرية الصينية.

وقع البروتوكول؛ أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين ولي جو، نائب مدير عام معرض الواردات الصينية.

وأوضح عز الدين، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون مع الشركاء بمصر في الترويج للمشاركة المصرية بمعرض الصين الدولي للاستيراد، والذي يعد نافذة دولية لزيادة الصادرات في أكبر سوق دولي يضم 100 ألف مشتري من خلال سد احتياجات الصين إلى جانب المشترين الدوليين من مختلف دول العالم.

الترويج للفرص الواعدة للمنتجات المصرية

وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين ستشارك في الجناح الخاص للخدمات والسياحة وأيضا السلع الاستهلاكية والبضائع بما يسهم في الترويج للفرص الواعدة للمنتجات المصرية وتجارة الخدمات؛ إذ يضم المعرض 6 مناطق عرض منها الصناعات الهندسية والغذائية وتجارة الخدمات.

وأضاف الدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس اللجنة، أن معرض الصين الدولي للاستيراد من أنجح المعارض التي تتيح للمنتجات المصرية ميزة النفاذ إلى الصين دون جمارك، بالإضافة إلى الدخول لأسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية.

الصين الشريك التجاري والاستثماري الأهم لمصر

وأكد أن الصين تمثل حاليا الشريك التجاري والاستثماري الأهم لمصر، كما أن البلدين لديهم الرغبة والجدية في ضخ استثمارات جديدة وتوطين الصناعات والخبرات الصينية استنادا إلى التطور الملحوظ في العلاقات ونوعية الوفود والزيارات الرسمية للجانب الصيني بجانب الخبرات ومشروعات التعاون والنجاحات التي حققتها الشركات الصينية في المشروعات الكبرى وفي مجالات متنوعة منها البرج الأيقوني والمزارع السمكية ومصانع الصوف الزجاجي وغيرها.

العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية

وخلال افتتاح المؤتمر الترويجي السابع، ألقى الدكتور محمد يوسف كلمة أكد خلالها عمق وتفرد العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية والشراكة التي تجمع بين جمعية رجال الأعمال المصريين والسفارة الصينية بالقاهرة ومنظمات الأعمال الصينية في مجالات الترويج لفرص الاستثمار وتعزيز التجارة البينية وتجارة الخدمات.

لجنة متخصصة لتنمية العلاقات مع الصين

وقال إن جمعية رجال الأعمال المصريين وأعضائها لديهم إيمان كبير بأن لدى الصين فرص كثيرة وواعدة للتعاون في المجالات الاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات، وانطلاقا من ذلك بادرت بإنشاء لجنة متخصصة لتنمية العلاقات مع الصين عام 2007 والتي كان لها دور فعال في نشر الوعي بالفرص المتاحة وبأهم المعارض في الصين لزيادة التجارة والاستثمار المشترك من خلال استقبال الوفود الصينية والمشاركة في الفعاليات المختلفة.

مبادرة الحزام والطريق

وأضاف أن الجمعية تثمن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني في 2013، ونعتبرها من أهم المبادرات الاقتصادية في العالم والتي أظهرت أن للصين طابعا مختلفا في تحقيق التنمية الاقتصادية حيث تعطي القدرة والمرونة للاقتصاد الصيني في الاستمرار بالنمو وتجاوز التحديات العالمية.