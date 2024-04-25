«القاهرة الإخبارية»: المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عن الانطلاق في مخيم البريج

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إن أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة، فالمدفعية الإسرائيلية وقذائفها لم تتوقف عن الانطلاق بالمناطق الشرقية لمخيم البريج، والأطراف الشمالية لمخيم النصيرات وبلدة المغراقة والزهراء، إذ تنهال تلك القذائف بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم بشكل مستمر، منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة.

وقوع دمار واسع في الأماكن المستهدفة

وأضاف جبر خلال رسالة على الهواء، أنه سبق ذلك غارات استهدفت مخيم البريج وتحديدا المنازل، ما أدى إلى وقوع دمار واسع في الأماكن المستهدفة، وسقوط عدد من الشهداء.

وأوضح أن رفح الفلسطينية شهدت ليلة صعبة، حيث لم تتوقف الغارات على هذه المدينة، إذ استهدفت منزلا لعائلة أبو عرار بمنطقة المصبح في المنطقة الشمالية، وكذلك عدد من الغارات التي طالت مناطق في الشرق، وتل السلطان بالغرب، والمنطقة الحدودية ما بين مصر وقطاع غزة.