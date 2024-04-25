في الذكرى الـ42 لتحريرها.. مينا عطا يطرح فيديو كليب «سيناء»

طرح الفنان مينا عطا، فيديو كليب جديد بعنوان «سيناء» احتفالًا بعيد تحرير سيناء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتصدرت أغنية سيناء محركات البحث على موقع «جوجل» بمجرد طرحها، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء، والأغنية من كلمات محي حوار، ألحان وتوزيع كريم عبد الوهاب، مدير تصوير سامح فوزي، تحت قيادة المخرج نبيل مكاوي.

كلمات أغنية سيناء لـ مينا عطا

كلمات أغنية سيناء لـ مينا عطا «ارجع بالتاريخ وشوفها كده من قبل مينا، مصر حتة واحدة من الجنوب ولحد سيناء ..لا سيبنا شبر منها ولا سيبنا الموت عشانها وجينا عشان نكل من ترابها يا ناس عيننا.. ارجع بالتاريخ وشوفها كده من قبل مينا، مصر حتة واحدة من الجنوب ولحد سيناء».

«لا سيبنا شبر منها ولا سيبنا الموت عشانها وجينا عشان نكل من ترابها يا ناس عيننا.. سيناء بنت مصر وبرضو هي بوابتها، شوفها على الخريطة هتلاقي علامة النصر بيتها .. ياما عدي عليها ناس وهي رمز للصمود وكل غالي يهون عشانها .. زي ما اتعلمنا في المدارس.. تحيا مصر.. وفي الكتب قرينا إن سيناء أرض مصر».