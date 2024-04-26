تراجع جديد في أسعار البيض اليوم الجمعة 26-4-2024

يعد البيض من أهم السلع الغذائية الأساسية على مائدة المصريين في مختلف الوجبات، لذا تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعره اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق المختلفة.

سعر البيض اليوم

سجل سعر البيض الأبيض اليوم الجمعة، تراجعا جديدا ملحوظا في الأسعار، وفق ما أعلنته شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن، إذ سجل سعر طبق البيض الأبيض 135 جنيها في المزرعة مقابل 140 جنيها أمس، على أن يباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 140 إلى 150 جنيهًا، وفق إعلان مجلس الوزراء لمبادرة خفض الأسعار.

أسعار البيض الأحمر

فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة، تراجعا واضحا بـ137 جنيها، كما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم 120 جنيها.

سعر الدواجن اليوم في المزرعة وللمستهلك

بالنسبة لسعر الدواجن اليوم، جاء سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة بـ81 جنيها، وللمستهلك بـ90 جنيها، فيما جاءت الفراخ البلدي بـ102 جنيه في المزرعة، والكيلو بـ125 جنيها للمستهلك، وسعر كيلو الفراخ البانيه بـ200 جنيه.