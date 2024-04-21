انخفاض أسعار البيض اليوم 21-4-2024 في الأسواق

انخفاض ملحوظ سجله سعر طبق البيض البلدي اليوم الأحد 21-4-2024 في الأسواق، فيما شهدت أسعار باقي أنواع البيض الأحمر والأبيض استقرار سعريا في مختلف الأسواق والمحال، للمستهلك، حيث انخفض سعر طبق البيض البلدي بواقع 5 جنيهات، مسجلا 172 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم

واستقرت أسعار البيض اليوم، حيث سجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك 158 جنيها، كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 163 جنيها للمستهلك، فيما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر 167 جنيها، وفقاً لآخر تحديث للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية، الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.

سعر طبق البيض اليوم في مصر للمستهلك

ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 21-4-2024، في المزارع وبورصة البيض والأسواق، بالإضافة إلى أسعار البط.

أسعار البيض اليوم في مصر

وأوضحت بيانات بورصة الدواجن، أن سعر طبق البيض الأحمر يتراوح ما بين 165 إلى 168 جنيها كتسليم أرض المزرعة، فيما يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 160 إلى 163 جنيهًا، كما يتراوح سعر طبق البيض البلدي، ما بين 170 إلى 172جنيهًا.

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

وأشارت بيانات بورصة الدواجن، إلى أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 14.5 إلى 15.5 جنيه، كما يتراوح سعر البط المسكوفي عمر يوم واحد ما بين 45 إلى 46 جنيهاً.