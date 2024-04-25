تراجع أسعار البيض اليوم الخميس 25-4-2024.. «طبق الأبيض بـ140 جنيها»

البيض من أهم السلع الغذائية الأساسية على مائدة المصريين، لذا تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعره اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق المختلفة.

سعر البيض اليوم

سجل سعر البيض الأبيض اليوم الخميس تراجعًا ملحوظًا في الأسعار وفق ما أعلنته شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن، إذ سجل سعر طبق البيض الأبيض 140 جنيها في المزرعة على أن يباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 140 إلى 150 جنيهًا، وفق لإعلان مجلس الوزراء لمبادرة خفض الأسعار.

أسعار البيض الأحمر

فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس تراجعا واضحا بـ140 جنيهًا، كما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم 135 جنيهًا.

سعر الدواجن اليوم في المزرعة وللمستهلك

وبالنسبة لسعر الدواجن اليوم، جاء سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة بـ77 جنيهًا، وللمستهلك بـ87 جنيهًا، فيما جاءت الفراخ البلدي بـ 102 جنيه في المزرعة، والكيلو بـ125 جنيهًا للمستهلك، وسعر كيلو الفراخ البانيه بـ200 جنيه.