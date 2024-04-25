10 تجمعات سكنية وزراعية بجنوب وشمال سيناء.. اعرف أماكن طرح المنازل والأراضي

حددت الهيئة العامة للاستثمار، أماكن طرح المرحلة الثانية للتجمعات التنموية في سيناء تزامنًا مع احتفالات عيد تحرير سيناء 2024، ويشمل الطرح منازل كاملة التشطيب وقطع أراضي زراعية، إذ يتسلم كل مستفيد من الطرح منزل على مساحة 200 متر مربع و 5 أفدنة زراعية، بإجمالي 1148 فرصة للمستفيدين من الطرح في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

10 تجمعات سكنية وزراعية جديدة بسيناء

وأعلنت هيئة الاستثمار، أن الطرح الجديد يضم 10 تجمعات «سكنية زراعية» في المناطق الصحراوية في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوطين المواطنين المصريين في مختلف محافظات سيناء، لتعظيم المردود الاقتصادي والزراعي وتوفير فرص العمل لمواجهة الزيادة السكانية واستغلال المساحات الشاسعة بسيناء لتوطين أبناء المحافظات الأخرى وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير عدد المنازل السكنية والأفدنة الزراعية في التجمعات الـ 10 وفقًا لما جاء في كراسة الشروط، وجاءت كالتالي:

شمال سيناء

تجمعات شمال سيناء والتي تضم 332 منزلا و 1660 فدان زراعي جرى توزيعهم كالتالي:

- تجمع ك 61 بغداد يضم 6 منازل و 30 فدانا.

- تجمع الدفيدف يضم 86 منزلا و 430 فدانا.

- تجمع النوافعة يضم 81 منزلا و 405 أفدنة.

- تجمع طيبة التمد يضم 52 منزلا و 260 فدانا.

- تجمع طويل الحامض يضم 7 منازل و 35 فدانا.

- تجمع النثيلة 1، يضم 100 منزل و500 فدان.

- تجمع النثيلة 2 يضم 100 منزل و500 فدان.

جنوب سيناء

وجاء إجمالي عدد المنازل والأفدنة في تجمعات جنوب سيناء بواقع 76 منزلا و380 فدانا، موزعة كما يلي:

- تجمع السحيمي يضم 9 منازل و 45 فدان.

- تجمع الحمة يضم 22 منزلا و110 أفدنة.

- تجمع وادي سعال يضم 45 منزلا و225 فدانا.

وأتاحت هيئة الاستثمار المواقع الإلكترونية التالية للاطلاع على كافة التفاصيل بشأن الطرح وبيانات المشروع بمشتملاته «المنازل والأراضي والمنشآت الخدمية» كالتالي:

التجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء: www.northsinai.gov.eg

التجمعات التنموية بمحافظة جنوب سيناء: www.southsinai.gov.eg