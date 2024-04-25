القوائم النهائية لمرشحي انتخابات التجديد النصفي بـ«أسنان بكفر الشيخ»

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لأطباء الأسنان لعام 2024، القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ، والتي يتنافس فيها 9 مرشحين، بينهم 4 على مقعد النقيب، و2 على مقعد العضوية فوق السن، و3 على مقعد العضوية تحت السن.

القوائم النهائية للمرشحين

ووفقاً لما أعلنته النقابة العامة للأطباء، فإنّ القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ كالتالي:

المرشحون على مقعد نقيب أطباء الأسنان بكفر الشيخ

1- صلاح بسيوني عبد المطلب هلال.

2- شمس محمد محمود أبو عايد محمد.

3- أحمد محمد فاضل محمد حسن.

4- عبد العزيز محمد عبد العزيز علي سليمان.

المرشحون على مقعد العضوية فوق السن «أكثر من 15 عاما»

1- علي محمد عبد الله سليمان المدبولي.

2- عبد الحميد عبد اللطيف عبد الحميد حسين.

المرشحون تحت السن «أقل من 15 عاماً»

1- حسام أحمد محمد أبو شعيشع.

2- أحمد فؤاد عبد السلام هاشم.

3- نهلة أحمد عبد العزيز سالم.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان

جدير بالذكر أنّ انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان تنطلق صباح غدا الجمعة 26 أبريل 2024، على مستوى الجمهورية، ويختار الناخب من أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ المرشحين على منصب مقعد النقيب العام، ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب لفرع النقابة بكفر الشيخ، ومقاعد عضوية مجلس النقابة الفرعية.