مواقيت الصلاة في كفر الشيخ بعد تطبيق التوقيت الصيفي

ساعات قليلة تفصلنا عن تطبيق التوقيت الصيفي الذي يبدأ منذ منتصف ليل اليوم الخميس، ما يسفر عنه تغيير مواقيت الصلاة في كفر الشيخ، لذا يحرص الآلاف على معرفة مواقيت الصلاة الجديدة، حرصًا على أداء الصلوات في مواعيدها.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

تنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الخميس آخر أيام التوقيت الشتوي، بالإضافة إلى مواعيد الصلاة غداً الجمعة أول أيام التوقيت الصيفي، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

وتأتي مواقيت الصلاة اليوم الخميس في كفر الشيخ، وفقًا لموقع الهيئة العامة للمساحة، في الأوقات الآتية:

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ.. 3:46 صباحًا.

موعد شروق الشمس في كفر الشيخ.. 5:18 صباحًا.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ.. 11:54 صباحًا.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ.. 3:22 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ.. 6:31 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ.. 7:45 مساءً.

مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي

وتأتي مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي في مصر 2024 والتي تطبق منذ فجر الجمعة، وفقًا للهيئة العامة للمساحة، كما يلي:

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ.. يرفع في تمام الساعة 4:42 صباحًا.

موعد شروق الشمس الجمعة في كفر الشيخ.. يحل في تمام الساعة 6:17 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ.. يرفع الأذان في تمام الساعة 12:54 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ.. يرفع في تمام الساعة 4:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ.. يرفع في تمام الساعة 7:32 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ.. يرفع في تمام الساعة 8:56 مساءً.

ومن المقرر أنّ يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر ذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.