انطلاق قافلة دعوية في 10 مساجد بالحامول بكفر الشيخ غدا

تطلق وزارة الأوقاف قافلة دعوية، غدًا، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، في 10 مساجد بمركز ومدينة الحامول في محافظة كفر الشيخ، ضمن 10 قوافل دعوية تطلقها الوزارة على مستوى الجمهورية، تحت عنوان «تطبيقات حسن الخلق».

انطلاق قافلة دعوية بـ10 مساجد غدا

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ لـ«الوطن»، أنّ القافلة الدعوية الكُبرى تنطلق بـ10 مساجد بمركز ومدينة الحامول، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أسماء مساجد القافلة الدعوية

وأوضح «بسيوني»، أنّ القافلة الدعوية تنطلق بمساجد «الكبير بالسلاهيب، والهجرة بالحامول شرق، والحلافي بها، ونور الإسلام بالحامول، وزيدان بالحامول، والمعز بسوق الخضار، والكبير بها، والكبير بالكفر الشرقي، والرحمن بزوبع، وتفتيش أبو سكين بها»، مشيرًا إلى أنّه سيُشارك في القافلة مع الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، والشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير إدارة الإدارات بالمديرية، وعدد من قيادات وأئمة وخطباء وزارة الأوقاف.