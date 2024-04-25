تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 للمرة الثانية في تعاملات اليوم

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا جديدًا خلال منتصف التعاملات بقيمة 5 جنيهات وهي المرة الثانية للتراجع ليبلغ إجمالي التراجع اليوم 30 جنيهًا بحسب المعلن من شركة ومؤسسة جولد بيليون؛ إذ سجل نحو 3070 جنيها للبيع و3090 جنيها للشراء.

تستعرض الوطن أسعار الذهب اليوم الخميس 25-4-2024 خلال منتصف التعاملات، وفق آخر تحديث من مؤسسة جولد بيليون وهي كالتالي:

أسعار الذهب اليوم

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة بمصر نحو 3070 جنيهًا للبيع، و3090 جنيهًا للشراء بتراجع بلغ نحو 30 جنيهًا اليوم موزعة على مرتين.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة إلى نحو 3514 جنيهًا للبيع، و3537 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في مصر نحو 3221 جنيهًا للبيع، و3242 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

أما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل اليوم نحو 2636 جنيها للبيع، و2653 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2049 جنيها للبيع، و2063 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم عند مستوى 1758 جنيهًا للبيع، 1769 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجّل سعر الجنيه الذهب نحو 24 ألفا و760 جنيهًا