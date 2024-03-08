تطبيق مواعيد غلق المحلات في رمضان 2024 الأحد.. اعرف الأنشطة المستثناة

تبدأ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات تطبيق مواعيد غلق المحلات في رمضان 2024، الأحد المقبل، وفق القرار رقم 85 لسنة 2024 الخاص بمواعيد فتح وغلق المحال في شهر رمضان، ويستمر العمل بتلك المواعيد حتى نهاية إجازة عيد الفطر لهذا العام 1445 هجريًا.

مواعيد عمل المحلات

وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن»، إنّ الوزارة أعلنت مواعيد عمل المحلات خلال الشهر الكريم، وسيتم التنفيذ مع المحافظات بداية من الأحد المقبل وتم مراعاة الإقبال على بعض الأنشطة التجارية، خلال الفترة المسائية، وتحديدًا المحلات والمطاعم والمقاهي في رمضان، مشيرا إلى أن المادة الأولى من القرار الوزاري نصّت على أن تكون مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم البازارات والكافيهات على مدار شهر رمضان وإجازة عيد الفطر الساعة الثانية صباحًا، فضلًا عن استمرار خدمة «تيك أواي»، وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

وستكون مواعيد عمل الورش خلال شهر رمضان، فإنّها ستكون في الساعة العاشرة مساءً للورش داخل الكتل السكنية، أمّا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود لتلبية احتياجات المواطنين.

أنشطة مستثناة

وأشار إلى وجود أنشطة مستثناه من مواعيد غلق المحلات خلال الشهر الكريم توفير احتياجات المواطنين منها محلات السوبر ماركت والبقالة والمخابز والأفران والصيدليات، ومحلات بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

وأوضح أنّ غرفة عمليات الوزارة مع المحافظات والوحدات المحلية تتابع تطبيق مواعيد غلق المحلات، وتسيير لجان وحملات على المحال التجارية للتأكد من إلتزامها بالمواعيد، وذلك يسمح بالحفاظ على الانضباط وترشيد الاستهلاك والسماح لشركات النظافة بالقيام بدورها، مؤكدًا الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.