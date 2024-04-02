مواعيد غلق المحلات خلال إجازة عيد الفطر.. اعرف التفاصيل كاملة

حددت وزارة التنمية المحلية، مواعيد غلق المحلات خلال إجازة عيد الفطر، موضحة أنها تشمل المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافهيات والبازارات، وعلى جميع المحافظات ضرورة الالتزام بهذه المواعيد.

مواعيد غلق المحلات

وترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة لمواعيد غلق المحلات خلال إجازة عيد الفطر، وهي كالآتي:

- مواعيد غلق المحلات يومياً الساعة الثانية صباحاً.

- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة للمطاعم والكافهيات.

- تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً، عدا الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

- لا تخضع للمواعيد كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

- مراعاة مواعيد الأنشطة الليلة لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأيضاً أسواق الجملة والصيدليات.

تسهيل إجراءات تراخيص المحال

وفي سياق منفصل، حرصت محافظة القاهرة على تسهيل إجراءات تراخيص المحال، حيث تابع الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، انتظام عمل سيارة الخدمات التكنولوجية المتنقلة في استقبال طلبات ترخيص المحال ومتابعة فريق العمل بمركز إصدار التراخيص، وتذليل أي معوقات تتسبب في تعطيل استخراج التراخيص.

وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى وجود توجيهات بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكل أشكال الغش التجاري، في إطار الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، فضلاً عن توفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.