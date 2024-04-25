عروس المنوفية بعد تعرضها للتنمر في عقد القران: « مايهمنيش كلام الناس»

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لعروسين بمحافظة المنوفية أثناء عقد قرانهما دفع البعض للتنمر على ملامح العروس وسط حالة بين التضامن والانتقادات، فماذا قالت شيماء الإمام عروس المنوفية في أول تعليق لها؟

قالت العروس شيماء الإمام لـ«الوطن» إنها لم تتوقع ردود الفعل التي جاءت على المقطع المنتشر، مؤكدة أن الأمر أخذ أكبر من حجمه الحقيقي، فالكلمات السيئة التي وجهها المتابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي، لم تؤثر عليهما: «ردود الفعل دي بالنسبة لينا مالهاش لازمة، والموضوع كان عادي، وأنا شايفة إن الناس كبروا الموضوع، ومكنتش متوقعة إن الموضوع يكبر بالطريقة دي».

عروسا المنوفية كانا بين التضامن والانتقاد، البعض اتهم زوجها باستغلال مقاطع الفيديو لتحقيق الشهرة والمشاهدات، لكن «شيماء» ردت على ذلك: «جوزي عنده أكثر من 2 مليون متابع على تيك توك، وهو مشهور قبل ما يعرفني ومش محتاج إني أظهر معاه علشان يتشهر».

انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل

البداية كانت بانتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء عقد قران بالمنوفية لأحد مشاهير «تيك توك»، وحاز على ملايين المشاهدات، خاصة أن بعض المتابعين وجه كلمات ساخرة، تسبب في حالة من التضامن والدعم، لدرجة أن أحد المحال التجارية المتخصصة في فساتين الزفاف، عرض عليها تقديم فستان زفافها كهدية، دعمًا لها بعد تعرضها للتنمر.

من هو زوج عروس المنوفية؟

زوج عروس المنوفية اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم «ابن المنوفية»، ويقدم محتوى متعلقا بالتمثيل والمواقف الكوميدية، ويحصد ملايين المشاهدات من المقاطع التي ينشرها عبر صفحاته الخاصة.