جبر الخواطر.. فستان هدية بسعر خيالي لعروس المنوفية بعد تعرضها للتنمر

«حد يوصلنا بالعروسة دي بنقدملها فستان فرحها هدية».. بتلك الجملة أعلن أحد المحلات المتخصصة في بيع وتأجير فساتين الأفراح، تقديم فستان هدية بسعر خيالي لعروس بعد تعرضها للتنمر، فور انتشار مقطع فيديو أثناء عقد قرانها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعمًا لها بعد الكلمات السلبية التي وجهها البعض لها.

تروي ندى الحكيم، صاحبة محل الفساتين لـ«الوطن»، أنها تابعت ما حدث خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيطرت عليها مشاعر الغضب بعد تعليقات بعض المواطنين المٌسيئة، لتٌبادر بمٌحاولة إدخال السرور وجبر خاطر العروس، وتقديمها فستانا هدية لها، لارتدائه يوم زفافها.

موعد عروس المنوفية

وتواصلت «ندى»، مع العروس، وأقنعتها بالموافقة على ارتداء الفستان في زفافها، لتخبرها بأنه لم يتم تحديد موعده الآن، وما شاهده الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان عقد القران فقط.

تقول «ندى» في تصريحاتها: «حسيت إن الناس جت عليها وجرحتها واتكلموا عن شكلها، وقولت أعمل حاجة كويسة تفرحها، وفعلاً نزلت منشور وأعلنت فيه عن الهدية دي وتواصلت معاها، وقالتلي إن ميعاد الفرح خلال سنة، الفستان أنا عملته عند مٌصمم أزياء مشهور بسعر 220 ألف جنيه».

الهدية التي أعلنت عنها «ندى»، لم تكن الوحيدة، إذ تعودت خلال الفترة الماضية عن تقديمها فساتين هدايا لليتامى، مؤكدة أنها قدمت 25 فستانًا لإحدى الجمعيات الخيرية، ووفقًا لحديثها: «كل فترة بنطلع هدايا للعملاء وكمان بنعمل مسابقات كتير».

قصة العروسين في المنوفية

خلال الفترة الماضية، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لعروسين بمحافظة المنوفية أثناء عقد قرانهما، وبدأ بعض المتابعين بالتحدث عن ملامح العروس.