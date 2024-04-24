حزب المستقلين الجدد: تحرير سيناء عيد استعادة الكرامة المصرية

أكد حزب المستقلين الجدد، أن عيد تحرير سيناء هو عيد استعادة الكرامة المصرية، بعد ماراثون طويل من الصراع القضائي والدبلوماسي خاضته مصر لسنوات طويلة بعد نصر أكتوبر المجيد.

وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، في بيان له، إن عيد استعادة الأرض المصرية كاملة، هو حدث سيقف العالم كله يتدارسه في علم كيفية إدارة الأزمة على أصعدة متباينة من الصعب جدا من خلالها استعادة أرض وحدود، مع خصم متمرس تسانده قوى كبيرة ذات أطماع في المنطقة.

«عناني»: العسكرية المصرية سطرت سطورًا من نور

وأضاف «عناني»، أن استعادة سيناء بدأت منذ حرب الاستنزاف وتأججت بنصر أكتوبر المجيد، الذي سجلت فيه العسكرية المصرية سطورًا من نور في التاريخ العسكري الحديث، واستطاعت وبحنكة يشهد لها العالم كله أن تهزم أساطير صنعت حول الجيش الذي لا يقهر والذي اندحر أمام الجيش المصري الباسل.

الحفاظ على سيناء

وأكد الحزب، أن الحفاظ على سيناء كأرض مصرية غالية على كل مصري هو استكمال لتللك الانتصارات، وهو الأمر الذي يثمنه الحزب ويقدره، حيث استطاعت القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية أن تحافظ على ثوابتها وسيادتها على كامل الأرض المصرية، من خلال قوة عسكرية راشدة وقدرات سياسية استطاعت أن تفرض ثوابتها الاستراتيجية على الأرض في ظل اضطرابات إقليمية كبيرة زعزعت الاستقرار في المنطقة ولا زالت.