حياة كريمة توزع أجهزة كهربائية وتروسيكلات على الأولى بالرعاية بالغربية (صور)

نظمت حياة كريمة بالغربية حفلا لتقديم مساعدات إنسانية وتمكين اقتصادي وأجهزة عرائس، وذلك على الأسر الأولى بالرعاية، بهدف رسم البهجة والسرور على وجوههم.

وتضمن الحفل فقرات فنية وغنائية وتنورة لرسم البهجة والسرور على وجوه الحضور والأطفال، إلى جانب توزيع مساعدات تتضمن الأجهزة الكهربائية والتروسيكلات والكراسي المتحركة على المستحقين.

مساعدات للأسر

وقالت الدكتورة زينب سامي، منسق حياة كريمة بالغربية، إنه تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء، نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية، حفل توزيع مساعدات إنسانية، وسط حالة من الفرحة والسعادة.

وأشارت إلى أن الحفل تضمن تسليم 9 أجهزة عرائس، و5 تروسيكلات، إلى جانب 2 كراسي متحركة، وذلك في إطار حرص مؤسسة حياة كريمة على توفير حياة كريمة للمواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

توفير حياة كريمة للإنسان

وأوضحت أن حياة كريمة بدأت العمل على تطوير البنية التحتية، والآن أيضا تعمل على توفير حياة كريمة للإنسان، والعمل مستمر على قدم وساق، حيث نظمت في يوم 6 أبريل حفلا تضمن تسليم 12 جهاز عروسة، و6 تروسيكلات، إلى جانب 6 كراسي متحركة، وذلك يأتي لحرص المؤسسة الدائم على الاستجابة لأي استغاثات إنسانية أو حالات مستحقة يتم رصدها عن طريق المتطوعين.