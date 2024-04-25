عبير فؤاد تحذر مواليد برج الميزان في الأيام الأخيرة من أبريل.. «حالهم هيتقلب»

الأبراج الفلكية تحظى باهتمام كبير لدى الكثيرون، الذين يرغبون في معرفة حظهم، الأمر الذي دفع عبير فؤاد خبيرة الفلك إلى تحذير أصحاب أحد الأبراج الأيام المقبلة؛ إذ وجب لهم الانتباه وعدم التسرع بشأن اتخاذ القرارات.

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية شهر أبريل، والذي حملت بدايته حظًا وفيرًا لعدد من الأبراج الفلكية، منها أحد الأبراج الذي ينعكس الأمر تمامًا بالنسبة له مع نهاية الشهر، وهو ما أوضحته خبيرة الفلك عبير فؤاد خلال حديثها لـ«الوطن».

تحذير لأصحاب هذا البرج الأيام المقبلة

وجب على أصحاب برج الميزان مواليد الفترة من 23 سبتمبر إلى 23 أکتوبر، الحذر من الأيام الأخيرة في أبريل، لأن في مواجهة برجهم كل من عطارد وفينوس، الأمر الذي يدفعهم إلى تجنب الحياة العاطفية في تلك الفترة الفارقة في حياتهم، إلى جانب كون القمر في برجهم 3 أيام متواصلة رغم الخلافات، التي تجعل علاقتهم في حالة من التوتر.

ورغم أن برج الميزان كان صاحب حظ وفير في بداية أبريل، مع قدرته على السيطرة على كل المواقف، وتمتعه بسحر وجاذبية عالية، إلا أن ذلك اختلف تمامًا في الأيام الأخيرة من شهر أبريل، لذا وجب عليه الانتباه وعدم التسرع بشأن القرارات التي يتخذها في تلك الفترة، حتى لا يتعرض إلى أي خسائر في الأيام الأخيرة من الشهر.