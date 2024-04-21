عبير فؤاد تزف خبرا سارا لـ5 أبراج.. «النهاردة يوم حظكم»

بشرى سارة زفتها خبيرة الفلك عبير فؤاد لأصحاب 5 أبراج خلال 24 ساعة، إذ يمكن لهؤلاء الأشخاص الاستمتاع بوقتهم وجني ثمار جهودهم طيلة الأيام الماضية، والحصول على مكاسب في كافة الأصعدة العاطفية والمهنية، الأمر الذي يكسبهم طاقة إيجابية تساعدهم على إنجاز المهام بنجاح تام دون أي خسائر تذكر.

الحظ يحالفهم طيلة اليوم بلا عواقب، يمكن لأصحاب هؤلاء الأبراج الـ5، توظيف مهاراتهم لاستغلال طاقة اليوم لصالحهم، فنصيب الأسد من حظ مواليد برج الميزان، فالقمر في برجه يكسبه سيطرة على كل المواقف، فهو يمتلك حظ وجاذبية عالية تجعله قادرًا على جني الكثير من المكاسب وفقًا لخبير الفلك عبير فؤاد خلال حديثها لـ«الوطن».

برج الجوزاء

مواليد الفترة من 21 مايو إلى 21 يونيو لديهم حظ كبير ذلك اليوم؛ إذ تكون أبواب الحب مفتوحة على مصرعيها أمامهم: «عاطفيا حظهم حلو هيكون عندهم طاقة عاطفية، هتخليهم يقربوا أكتر من اللي بيحبوه».

برج الدلو

مواليد الفترة من 19 يناير الی 18 فبرایر ينتمون إلى برج الدلو؛ وينتظرهم حظًا كبيرًا هذا اليوم، ولديهم فرصة كبيرة لاتخاذ قرارات سليمة في كافة النواحي سواء كان في العمل أو الجوانب المالية، إلى جانب خلق فرصة أكبر لهم للتعلم وتطوير مهاراتهم وخلق رغبة في لمعرفة والتطور.

برج الأسد

مواليد الفترة من 22 يوليو إلى 22 أغسطس ينتظرهم هذا اليوم حظًا كبيرًا، فهم يملكون حسن التصرف في كافة المواقف، إلى جانب منحهم فرصة لتوطيد العلاقات على كافة الأصعدة سواء المهنية أو العلاقات العاطفية أو الأسرية وفقًا لخبيرة الفلك عبير فؤاد.

برج القوس

مواليد الفترة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر، ينتمون إلى برج القوس، ويمنحهم الحظ في ذلك اليوم، فرصة لتنمية أعمالهم ومشاريعهم، إلى جانب الحصول على الدعم الذي يحتاجونه.