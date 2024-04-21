توقعات عبير فؤاد لمباراة الزمالك ودريمز.. مفاجأة لـ«الجزيري» وتحذير لـ«عواد»

حالة من الترقب تسيطر على جماهير القلعة البيضاء، انتظارًا لبدء المباراة الحاسمة بين الزمالك ودريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية، مع دقات الساعة السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

توقعات عبير فؤاد لمباراة الزمالك ودريمز الغاني

توقعت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية خلال حديثها لـ«الوطن»، أن لاعبي برج الدلو، سيحالفهم الحظ في مباراة اليوم، موضحة توقعات الأبراج الفلكية لأهم لاعبي فريق الزمالك، ويمكن تناول توقعات كل واحد على حده في التقرير التالي..

محمد عواد

من المتوقع أن يقود محمد عواد حراسة المرمي في مباراة اليوم، فهو من مواليد 6 يوليو، أي برج السرطان، القمر معاكس له، مما يتطلب منه تنظيم خطواته وجهوده خلال سير المباراة.

مصطفى الزناري

مصطفى الزناري فهو من مواليد 9 إبريل وينتمي إلى برج الحمل، القمر معاكس لبرجه أيَضًا، الأمر الذي يجعله مشتتًا فوجب عليه التركيز والعمل على مضاعفة جهوده.

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي من مواليد 25 يوليو، ينتمي إلى برج الأسد، لديه يقظة ذهنية اليوم، ويحسن التصرف في كافة المواقف، وسرعة البديهة تكسبه قدرة على الأداء بشكل جيد طوال المبارة.

سيف الجزيري

12 فبراير ينتمي إلى برج الدلو، فلديه حظ جيد وكبير، يساعده على إحراز الأهداف فهو نجم المباراة، والحظ يحالفه بشكل كبير، ويساعده على السيطرة على أرض الملعب، ليكون قادرًا في النهاية بإحراز الفوز لفريقه.

حسام عبدالمجيد

من مواليد 1 يناير، وينتمي إلى برج الجدي، القمر معاكس له، الأمر الذي يجعله في حاجه إلى مضاعفة تركيزه ومجهوده طوال المباراة.

إبراهيما نداي

من مواليد 6 يوليو، ينتمي لبرج السرطان، فعليه التركيز جيدًا طوال المباراة ومضاعفة جهوده.

نبيل عماد دونجا

من مواليد 6 أبريل، ينتمي إلى برج الحمل، يعاني من التشتت طيلة المباراة، فوجب عليه تحسين جهوده، والعمل على مضاعفة تركيزه قدر الإمكان، ليكون قادرًا في النهاية على استغلال مهاراته وتحسين جهوده في المباراة.

أحمد حمدي

من مواليد 10 فبراير، ينتمي إلى برج الدلو، سيكون نجم المباراة ولديه حظ جيد وقدرة على إحراز الأهداف، فالحظ يحالفه اليوم، ويجعل لديه يقظة وسرعة بديهة عالية، تجعل لديه فرصة كبيرة لتحقيق الفوز، وذلك عبر استغلال مهاراته وتوظيفها بشكل جيد طوال المباراة، ولديه بصيرة تساعد على التحرك بسلاسة ومرونة.

مصطفى شلبي

من مواليد 1 يناير، ينتمي إلى برج الجدي، عليه مضاعفه جهوده ومقاومة التشتت قدر الإمكان.

شيكابالا

من مواليد 5 مارس، ينتمي إلى برج الحوت، لديه تخطيط جيد على أرض الملعب، في حالة استغلاله بشكل جيد يكون قادرًا على استغلال مهاراته وتوظيفها لصالح المباراة.

محمود عبد الرازق

من مواليد 5 مارس، ينتمي إلى برج الحوت، وجب عليه استغلال مهاراته وتوظيفها بشكل جيد في أرضية الملعب.

ترافيس موتيابا

من مواليد 7 أغسطس، ينتمي إلى برج الأسد، لديه يقظة ذهنية طوال المباراة تزيد من عزيمته ومرونته.

محمد صبحي

من مواليد 15 يوليو، ينتمي إلى برج السرطان، فالقمر معاكس له يصيبه بالتشتت فوجب عليه السيطرة على أعصابه وتوظيف جهوده جيدًا.

معاذ علاء الدين

1 يناير مواليد برج الجدي وجب عليه مضاعفة جهوده قدر الإمكان، تجنبًا للتشتت الذي يسيطر على برجه هذا اليوم.

ياسر حمد

9 ديسمبر مواليد برج القوس، لديه تعاون مع زملائه في أرض الملعب، إلا أنه وجب عليه تنظيم جهوده قدر الإمكان، لأن لياقته البدنية ليست في أفضل حالاتها، وذلك تجنبًا للتعرض للإصابة.

سيد عبد الله نيمار

12 يناير مواليد برج الجدي، وجب عليه التخلص من التشتت ومحاوله السيطرة عليه، والعمل على مضاعفة جهوده لأن القمر معاكس له.

محمد شحاتة

8 فبراير مواليد برج الدلو يحالفه حظًا كبيرًا في هذه المباراة، فعليه استغلال جهوده جيدًا، فلديه فرصة كبيرة لإحراز أهداف، ومن المتوقع أن يكون نجم هذه المباراة.

زياد كمال

7 مايو مواليد برج الثور لديه طاقة بدنية عالية، تجعله قادرَا على توظيف جهوده واستغلالها في اتجاه سليم، لكن وجب عليه الانتباه من التعرض للإصابة.

محمد عاطف

1 سبتمبر من مواليد برج العذراء، فهو مشتت ووجب عليه مضاعفة جهوده، ولزم عليه مضاعفة تركيزه وعدم المغامرة طول المباراة، لأن ذلك ربما يؤثر عليه سلبيًا.

مهاب ياسر

16 مارس ينتمي إلى برج الحوت، يجب عليه استغلال مهاراته وتوظيفها بما يهدف المباراة اليوم.

محمد صلاح زكي

1 يناير ينتمي إلى برج الجدي، وعليه مضاعفة جهوده والتركيز قدر الإمكان.

ناصر منسي

1 يناير ينتمي إلى برج الجدي، ويجب عليه الحفاظ على تركيزه لأن القمر في وضع معاكس له.

سامسون أكينيولا

3 مارس مواليد برج الحوت، عليه تحسين الأداء الخاص به في الملعب، والعمل على استغلال مهاراته وتوظيفها جيدًا في الملعب.