تحذير فلكي لـ كهربا من اللعب في مبارة العودة ضد مازيمبي.. ماذا ينتظره؟

راحة قصيرة يحصل عليها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل بدء الاستعداد لمباراة العودة مع مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الجمعة المقبلة باستاد القاهرة، بعد تعادل الفريقين سلبيًا في مباراة الذهاب.

وينتظر عشاق المارد الأحمر، فوز النادي الأهلي في مباراة العودة خاصة عقب قرار «كولر» بعودة محمود كهربا مجددًا.

تحذير لـ كهربا من مباراة العودة

ومع الآمال العالية من قِبل جماهير الأهلي، حذرت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، اللاعب محمود كهربا، من المشاركة في مباراة العودة، وذلك بسبب تاريخ إقامة المباراة.

وأكدت خبيرة الأبراج الشهيرة لـ«الوطن»، أن اللاعب كهربا لا يمتلك حظوظًا كبيرة هذه الفترة، وأنه وفقًا لمنزل الحظ لبرجه، فإنه سيحصد حظوظًا واسعة، في النصف الثاني من شهر مايو المقبل، موضحة أن ردود أفعاله على ما يحدث له وانفعالاته ستفقده كثيرًا من الحظوظ.

ماذا سيحدث يوم 26 أبريل؟

وأشارت إلى عدة تواريخ بعينها ستكون معاكسة لحظوظ اللاعب وتفقده التوفيق، وعلى رأسها يوم 26 أبريل، وهو التاريخ الذي سيشهد إقامة المباراة: «للأسف وفقًا لبرجه في عدم حظ وتوفيق اليوم ده، ومن الأفضل مياخدش قرارات مصيرية، ومش هيكون في أحسن حالاته».

وحذرت «كهربا» من بعض التواريخ، وهي «4، 8، 13، 17، 22، 31»، إلى جانب تاريخ 26، إذ لن تكون في صالحه.