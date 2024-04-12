عبير فؤاد تعلق على تحذير عالم الزلازل الهولندي من حدث خطير اليوم.. ماذا قالت؟

منذ أيام حذر فرانك هوغربيتس، عالم الفلك الهولندي من أحداث فلكية خطيرة وهي اقتران الكواكب أيام 9 و10 و11 إبريل، وبالفعل حدث في فجر الخميس 11 إبريل اقتران القارات الرابع بين الأرض وعطارد والشمس، محذرا من إمكانية تأثيرها على القشرة الأرضية في صورة زلازل، محدداً الفترة ما بين 11 و13 من إبريل بالأخص لحدوث طنين شديد بالأذن لبعض الناس، فما تأثير هذا الحدث من ناحية الأبراج؟، هذا ما ستوضحه خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات لـ«الوطن».

تأثير الإقتران على الأبراج

وبحسب تصريحات عبير فؤاد، حول اقتران عطارد مع الشمس الذي حذر منه خبير الزلازل الهولندي فرانك هوجيرتس، قالت إن هذا الاقتران سيحدث عند درجة 22 من برج الحمل وسيؤثر بشكل إيجابي على التفكير والعلاقات، بمعنى إنه يمنحنا حبا للمعرفة وسرعة بديهة وقوة ملاحظة ويساعدنا على التكيف مع الظروف.

وأضافت «فؤاد» أن هذا الاقتران يجعل الوقت مناسبا للتبادل الفكري ومشاركة الأفكار مع الآخرين، وأيضا مناسبا للتخطيط واتخاذ قرارات، وللبيع والشراء والتفاوض وعمل نشاطات اجتماعية ولقاءات موفقة مع الجميع.

تأثير الاقتران على الأشخاص

حدوث اقتران عطارد والأرض والشمس سيؤثر بشكل كبير على صحة الأشخاص، ما يجعلنا نركز على أسباب أي ألم أو غضب داخلنا ونبحث عن طريقة نتغلب بها على الألم، ويسبب زيادة الصراعات التي بها طاقة توتر وتقلبات مزاجية لدى المعظم في كل الأبراج تجنب تصعيد المواقف وتوجيه الطاقة بطريقة بناءة.