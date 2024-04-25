«زراعة الإسكندرية» تشارك في معرض لنباتات الزينة والمشغولات اليدوية

أكد الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية لـ«الوطن» أن مديرية الزراعة بالإسكندرية ستشارك في معرض الأسر المنتجة لبيع المشغولات اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية ونباتات الزينة، الذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة اللواء هشام لطفي، وإدارة الحفاظ على التراث بالتعاون مع مديرية الزراعة بالإسكندرية، شركة مياه الشرب بالإسكندرية، حي وسط، الإدارة العامة للحدائق المركزية، شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، جامعة فاروس، فرع ثقافة الإسكندرية ومنطقة آثار الإسكندرية.

افتتاح المعرض السبت المقبل

وأشار قاسم إلى أن المعرض يفتتح يوم السبت 27 أبريل، ويستمر حتى الأحد الموافق 28 إبريل، ويبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، داخل حديقة الشلالات القبلية أمام ستاد الإسكندرية الرياضي بمنطقة كوم الدكة، و يضم المعرض نباتات الظل وزهور الزينة للتنسيق الداخلي والخارجي والعصاريات والصبارات والنباتات الطبية والعطرية.

منتجات مختلفة

وأكد الدكتور إبراهيم قاسم اشتراك جميع الإدارات التابعة لمديرية الزراعة بالإسكندرية «المعمورة - خورشيد - العامرية - برج العرب - مكتب إعداد الوسائل بشدس»، وستكون هناك العديد من المنتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية من تصنيع غذائي ومخبوزات و كروشيه وأعمال الخرز ومفروشات وأعمال الخياطة وأعمال الجلود ومنظفات منزلية وثمار مشروم وغيرها من المعروضات اليدوية، بالإضافة إلى مكتبة الطفل بالحديقة وأنشطة وفقرات ترفيهية متنوعة.