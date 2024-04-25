مفاجأة في الحالة الصحية لـ«كالابا» لاعب مازيمبي العائد من الموت

جماهير مازيمبي الكونغولي بين نارين، مواجهة فريقهم المرتقبة غدًا أمام الأهلي المصري على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024، وبين القلق على أسطورتهم رينفورد كالابا الذي يرقد على سرير أحد المستشفيات، فما هي تفاصيل الحالة الصحية للاعب مازيمبي العائد من الموت.

الموقع الرسمي لنادي مازيمبي الكونغولي، تحدث عن تفاصيل جديدة للحالة الصحية للاعبه «كالابا» العائد من الموت، بعد التعرض لحادث سير يوم 13 أبريل الماضي في زامبيا، مؤكدين أن اللاعب الموجود داخل مستشفى جامعة لوساكا في زامبيا، تحسنت حالته ومر من مرحلة الخطر، في مفاجأة سارة لجماهير مازيمبي قبل لقاء الأهلي، خاصة أن اللاعب تم الإعلان عن وفاته وقت الحادث.

تفاصيل الحالة الصحية لرينفورد كالابا

تفاصيل الحالة الصحية نشرها موقع مازيمبي، بعد زيارة رئيس النادي مويس كاتومبي، الذي تحدث مع رينفورد كالابا لبضع دقائق أثناء وجوده بالمستشفى، مشيرًا إلى احترامه وتقديره لدور الأطباء الذي أنقذ حياة أسطورة مازيمبي.

رئيس النادي يصف ما حدث بالمعجزة

وفي مؤتمر صحفي عقد بعد زيارة رئيس النادي إلى لاعب مازيمبي العائد من الموت، قال إنه جاء لرؤية رينفورد كالابا الذي يعتبره ابنه، قبل التوجه إلى مصر لمتابعة مباراة الإياب أمام الأهلي، مضيفًأ: «أود أن أشكر الرب، لأنها معجزة حدثت بعد الحادث الذي تعرض له، والآن أعتقد أنني أستطيع أن أقول إنه خرج من مرحلة الخطر بنسبة 99٪».

وأضاف رئيس النادي في حديثه بالمؤتمر الصحفي عن كالابا: «إنه لاعب مثالي للغاية وفزنا معه بالعديد من الجوائز، وبعد اعتزاله انضم إلى الجهاز الفني للنادي، إنه بمثابة مثال للعديد من الشباب الحاليين في النادي، أشكر الرب والأطباء مرة أخرى، وأشكر الحكومة الزامبية على الكفاءة في رعاية رينفورد».