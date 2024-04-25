بعد ظهور أبطاله في صور جديدة.. هل يوجد جزء ثان من مسلسل 100 وش؟

نشرت الفنانة نيللي كريم، منذ أيام قليلة ماضية، مجموعة صور تجمعها بأبطال مسلسل «100 وش»، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، وعلقت قائلة: «عصابة بـ100 وش رجعت».

حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل 100 وش

وبنشر هذه الصور أثارت نيللي كريم الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، حول وجود جزء ثان من مسلسل 100 وش.

وتواصل «الوطن» مع مصدر داخل العمل، والذي أكد أن هذه الصور جاءت من كواليس تصوير حلقة بودكاست جديدة، ولم يكن من تحضير الجزء الثاني نهائيا.

تفاصيل مسلسل 100 وش

وكان مسلسل 100 وش، حقق نجاحا كبيرا فور عرضه عام 2020، إذ كانت تدور أحداثه حول سكر - نصابة محترفة - يتم النصب عليها من قِبل عمر - نصاب محترف أيضًا - لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، محمد عبد العظيم، علا رشدي، محمد عبد العظيم، سلوى محمد علي، حنان يوسف.