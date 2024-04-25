مواقيت الصلاة في الفيوم، قبل ساعات من تغيير الساعة، حسب التوقيت الصيفي، وفقًا للقانون الذي ينص على تغيير التوقيت من الشتوي إلى الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل، وحتى آخر خميس من شهر أكتوبر كل عام، حيث يجرى تعديل الساعة في الثانية عشر منتصف ليل الخميس لتصبح الواحدة صباحًا، مع ينعكس على مواقيت الصلاة.

وتنشر «الوطن» تفاصيل مواقيت الصلاة في الفيوم بعد تغيير الساعة حسب التوقيت الصيفي، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواقيت الصلاة في الفيوم قبل وبعد تغيير الساعة

حرصت الهيئة العامة للمساحة، على إعلان مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم وغدا بعد تعديل التوقيت الصيفي، لكي يتسنى للمسلمين والمسلمات، طاعة الله فيما أمرنا به من إقامة الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والتي تتضمن 5 صلوات: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

حدد الموقع الرسمي لهيئة المساحة، موعد صلاة الفجر وشروق الشمس في الفيوم اليوم، إذ أقيمت صلاة الفجر بعد رفع الأذان بنحو 20 دقيقة، أي في تمام الساعة 4:08 صباحًا، بينما يكون شروق الشمس في تمام الساعة 5:21 صباحًا.

ورفع أذان الفجر في الفيوم اليوم، في تمام الساعة 3:48 صباحًا، حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

مواقيت الصلاة اليوم للمسلمين

وفيما يخص مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم للمسلمين، فإنّها تأتي كما يلي:

موعد أذان الظهر اليوم الخميس، يرفع في تمام الساعة 11:55 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الخميس، يرفع في تمام الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الخميس، يرفع في تمام الساعة 6:29 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الخميس، يرفع في تمام الساعة 7:51 مساءً.

مواقيت الصلاة في الفيوم غدا الجمعة

وتختلف مواقيت الصلاة وموعد شروق الشمس غدا الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري باختلاف الساعة بعد تقديمها لمدة 60 دقيقة، إذ تأتي كما يلي:

موعد أذان الفجر غدا الجمعة الساعة 4:47 صباحًا.

موعد شروق الشمس غدا الجمعة الساعة 6:20 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة الساعة 12:54 مساءً.

موعد أذان العصر غدا الجمعة الساعة 4:30 مساءً.

موعد أذان المغرب غدا الجمعة الساعة 7:30 مساءً.

موعد أذان العشاء غدا الجمعة الساعة 8:52 مساءً.