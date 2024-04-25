تشهد مواقيت الصلاة في سوهاج تغييرًا في المواعيد، بالتزامن مع إعلان بدء التوقيت الصيفي رسميا، حيث من المقرر تقديم الساعة رسميًا الساعة 12 منتصف ليل اليوم الخميس بمعدل 60 دقيقة، إذ أعلنت الهيئة العامة للمساحة، مواقيت الصلاة الجديدة، وفقًا لحساب الإدارة العامة للجيودسيا والحساب.

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في سوهاج بعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الصيفي، في ظل الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم

وتنطلق مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم بدءًا من زوال الشمس وحتى ظلمة الليل للصلوات الأربع وهي الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء حيث ينتهي وقت كل فرض منهم بدخول وقت الصلاة التي تعقبها، عدا صلاة الفجر التي تنتهي بشروق الشمس، ولا تتصل بوقت صلاة الظهر، وتحدد وفقًا للشريعة الإسلامية بحركة الشمس الظاهرية.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

وتحل مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج الموافق آخر أيام التوقيت الشتوي رسميًا، وقبيل ساعات قليلة من بدء التوقيت الصيفي كما يلي:

موعد أذان الفجر اليوم.. رفع في تمام الساعة 3:51 صباحًا.

موعد شروق الشمس اليوم.. بدأ في تمام الساعة 5:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم.. رُفع في تمام الساعة 11:51 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم.. يحل في تمام الساعة 3:22 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم.. يحل في تمام الساعة 6:22 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم.. يحل في تمام الساعة 7:42 مساءً.

مواقيت الصلاة في سوهاج بعد التوقيت الصيفي

وبحسب الهيئة العامة للمساحة، فإنّ مواقيت الصلاة في سوهاج غدا الجمعة، أول أيام التوقيت الصيفي بعد تعديل الساعة 12:00 منتصف ليل الخميس لتصبح 1:00 صباحًا، كما يلي:

موعد أذان الفجر في سوهاج الجمعة.. 4:50 صباحًا.

موعد شروق الشمس في سوهاج الجمعة.. 6:20 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج.. 12:51 مساءً.

موعد أذان العصر في سوهاج الجمعة.. 4:22 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوهاج الجمعة.. 7:23 مساءً.

موعد أذان العشاء في سوهاج الجمعة.. 8:42 مساءً.