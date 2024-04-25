رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الأورمان» تعيد تأهيل 289 منزلا بالمحافظات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي

كتب:

محمد أيمن سالم
07:48 م | الخميس 25 أبريل 2024
جانب من أعمال التجديد

جانب من أعمال التجديد

تستكمل جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني، إعادة تأهيل عدد 289 منزلا بعدد 10 قرى، بمحافظات «الأسكندرية - بني سويف - أسوان - سوهاج» في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموي، حيث يتم إعادة إعمارها على أحدث طراز، إذ نال قبول واستحسان الأهالي، فضلا عن تسليمها في وقت قياسي.

المنازل المتهالكة

تتضمن عملية إعمار المنازل المتهالكة داخل البيت الواحد، عمل المحارات والدهانات، وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك، والأرضيات لكل منزل، وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض، وطقم الحمام، وتركيب الكهرباء الداخلية، فضلا عن فرشها وتأثيثها بالكامل.

اقرأ المزيد:

«الأورمان»: مستعدون لتمويل أي حرفي لبناء مشروعه الخاص

الأورمان تشارك في قافلة التحالف الوطني السادسة لإغاثة غزة

«الزراعة» تحسم الجدل حول فتح حديقة حيوان الجيزة و«الأورمان» خلال العيد

«الأورمان»: توزيع كراتين رمضان على 1000 أسرة في 9 قرى بالدقهلية
بقلم محمد أيمن سالم