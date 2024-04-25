«الأورمان» تعيد تأهيل 289 منزلا بالمحافظات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي

تستكمل جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني، إعادة تأهيل عدد 289 منزلا بعدد 10 قرى، بمحافظات «الأسكندرية - بني سويف - أسوان - سوهاج» في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموي، حيث يتم إعادة إعمارها على أحدث طراز، إذ نال قبول واستحسان الأهالي، فضلا عن تسليمها في وقت قياسي.

المنازل المتهالكة

تتضمن عملية إعمار المنازل المتهالكة داخل البيت الواحد، عمل المحارات والدهانات، وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك، والأرضيات لكل منزل، وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض، وطقم الحمام، وتركيب الكهرباء الداخلية، فضلا عن فرشها وتأثيثها بالكامل.