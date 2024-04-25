غطاء سحابي على هذه المناطق.. هل يتسبب في سقوط أمطار غزيرة؟

تغييرات جوية كبيرة تشهدها حالة الطقس، مع نشاط ملحوظ للرياح، يصاحبه غطاء سحابي على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، ما أثار تساؤلا «هل يتسبب الغطاء السحابي في سقوط أمطار خاصة أن الأرصاد نوهت لسقوطها؟».

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن اليوم وغدا تنشأ فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتشهد مناطق شمال البلاد، ومحافظات الوجه البحري أيضا سقوط أمطار خفيفة وربما تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وتزداد الأمطار لتكون رعدية ومتوسطة على بعض المناطق في جنوب البلاد، وجنوب سيناء مع بداية ساعات طقس الغد.

تأثير الغطاء السحابي على الطقس

وتابع القياتي أن الغطاء السحابي من الممكن أن تتساقط معه بعض الأمطار الخفيفة على المناطق المتفرقة وذلك خلال الساعات القادمة من مساء اليوم أو مع بداية طقس يوم الجمعة الذي تنخفض فيه درجات الحرارة عن درجات الحرارة الحالية.

حالة طقس الغد

وكانت هيئة الأرصاد الجوية كشفت في بيان رسمي لها عن حالة طقس الغد، مشيرة إلى أن تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تترواح ما بين 4 إلى 3 درجات على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، حيث من المتوقع سقوط أمطار قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.