حالة الطقس غدا.. «الأرصاد» تحذر من تساقط أمطار تصل للسيول على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة 26 أبريل 2024، حيث تشهد الأجواء انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تترواح من 4 إلى 3 درجات على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

الأرصاد تحذر من السيول على عدة مناطق

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد، غدا الجمعة، محذرة من أنها تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أنها تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء والوادي الجديد.

درجات الحرارة غدًا الجمعة

وتأتي درجات الحرارة يوم الخميس 25-4-2024، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.