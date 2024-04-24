«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا الخميس.. العظمى على القاهرة تصل لـ36

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس، إذ يسود نهارًا، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون دافئًا على السواحل الشمالية الغربية.

وتكون حالة الطقس غدًا ليلا وفي الصباح الباكر، معتدلة على أغلب الأنحاء، مائلة للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، وفق بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل.

حالة الطقس غدا

كما أشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى نشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارى المتوقعة غدًا الخميس 25 أبريل العظمى والصغرى، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 19 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.