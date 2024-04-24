تغير سريع ومفاجئ في حالة الطقس.. «الأرصاد» توضح سبب انخفاض درجات الحرارة

تغيرات سريعة ومفاجئة تشهدها حالة الطقس خلال فصل الربيع، فمع ارتفاع درجات الحرارة إلى ذروتها وتجاوزها حاجز الـ40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لأول مرة في فصل الربيع 2024، تعاود الانخفاض سريعا لأكثر من 6 درجات مؤية.

سبب انخفاض درجات الحراراة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن انخفاض درجات الحرارة بعد موجة حارة شديدة، سببه تغير مصادر الكتل الهوائية ودخول الكتلة الهوائية الباردة على شمال البلاد يصاحبها نشاط للرياح التي تعمل على إثارة الرمال والأتربة، وتوقعت أن تؤثر هذه الرمال المثارة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه خلال فترات الليل والصباح الباكر.

درجات الحرارة غدًا الخميس

وتأتي درجات الحرارة يوم الخميس 25-4-2024، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 19 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.