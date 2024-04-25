«التحالف الوطني» يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء

هنأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شعب مصر الكريم بمناسبة عيد تحرير سيناء، قائلا: «التحالف الوطني يهنئكم بمناسبة عيد تحرير سيناء كل عام وأنتم بخير».

وفي سياق منفصل، استمرت مساعدات التحالف الوطني لأهالي غزة، إذ أطلق التحالف القافلة السابعة للأشقاء في قطاع غزة، التي تضمنت أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر 2985.044 طنا من المواد الغذائية والأدوية، وألبان الأطفال ومستلزمات طبية وخيام ومراتب ومخدات والملابس والبطاطين وأحذية والمياه المعدنية.

كما شملت أكثر من 2215.2 طنًا من المواد الغذائية ونحو 97.5 طنًا من ادوية والبان اطفال ومستلزمات طبية وكراسي متحركة، و65.4 طناً من الخيام والمراتب والمخدات بالإضافة لأكثر من 143 طنًا من الملابس والبطاطين والاحذية، وأكثر من 380 طنًا من المياه المعدنية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

شارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحايا والمصابين.