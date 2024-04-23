5 طرق مضمونة للتخلص من نمل الصيف نهائيًا.. «متاحة وعلى قد الأيد»

يمثل النمل مصدر إزعاج وقلق للبشر في جميع أنحاء العالم؛ إذ يكثر تجمعه على الأطعمة وخاصًة المحتوية على السكر أو يحفر في حوائط المنزل ما يهدد سلامتها، وعادًة ما ينتشر في فصل الصيف، ما يدفع الناس للبحث عن طرق التخلص من هذه الحشرة المزعجة.

طرق التخلص من النمل

وفي هذا السياق ووفقًا لما ورد بموقع «Health line »، نوضح خمس طرق فعالة ومضمونة للقضاء على نمل الصيف بشكل نهائي.

الصودا الكاوية

يمكن للصودا الكاوية «البطاس» القضاء على النمل، كل ما عليك فعله وضع معلقة صغيرة من مسحوق الصودا، مع 8 ملاعق صغيرة من السكر، وإذابتهما في كوب من الماء الدافئ، ومن ثم تشبع قطع من القطن بهذا الخليط، وتوضع في الزوايا، والمناطق التي ترى فيها النمل بشكل معتاد.

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منظف الزجاج

يساعد استخدام منظف الزجاج «الجلانس» على منع النمل من دخول المنزل، فقط عن طريق خلطه ببعضًا من صابون الأطباق السائل، وبعد ذلك يتم رشه في المناطق التي تتوقع أنها منفذ لدخول النمل، أو في منازله التي يحفرها؛ إذ يعمل الخليط على التخلص من رائحة الفيرمون التي يفرزها النمل للرجوع لمصدر الغذاء مرة أخرى.

مسحوق الفلفل الأحمر

تعتبر «الشطة» المطحونة طارد طبيعي للنمل؛ إذ تمثل رائحتها مصدر إزعاج بالنسبة له، لذلك إذا رغبت في التخلص من النمل دون رش أي مبيدات كيميائية، عليك فقط رش الفلفل الأحمر في زوايا المنزل، وخلف الأجهزة الكهربائية.

زيت شجرة الشاي

أثبت زيت الشاي فاعليته في التخلص من النمل، وذلك عبر خلط عشر قطرات منه مع كوباين من الماء، ومن ثم يرش في جميع أنحاء المنزل.

الخل الأبيض

يعد من أرخص الوسائل التي تساهم في قتل النمل بفاعلية مبهرة، ولكن إذا تم استخدامه بشكل مركز أو تخفيفه بنسبة متساوية مع الماء، وتعد طريقة استخدامه سهلة للغاية، فقط عليك مسح الارضيات به، ورشه في أماكن تواجد النمل، ومداخل المنزل وزواياه.