تراجعت 16 جنيها.. انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 26-4-2024، تراجعا في مختلف الأسواق المحلية، أهمها «سعر اللحم الكندوز- الضأن - البتلو»، حيث سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم تراجعا اليوم في الأسواق بنحو 16 جنيها، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 373 جنيها، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز، تراجعا اليوم في الأسواق، بنحو 4.5 جنيها، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 386 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم، تراجعا اليوم في الأسواق بنحو جنيهان، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 386 جنيها.

- استقر سعر كيلو اللحم الكندوز صغير، اليوم في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 379 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز، تراجعا اليوم في الأسواق بنحو 8.5 جنيه، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 396 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز، تراجعا اليوم في الأسواق بنحو 4.5 جنيه، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 336 جنيها.

- استقر سعر كيلو اللحم الضأن، اليوم في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 419 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم، تراجعا اليوم في الأسواق، بنحو 16 جنيها، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 373 جنيها.