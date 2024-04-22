تراجع جديد في أسعار اللحوم اليوم.. البتلو يتراوح بين 180 و500 جنيه

تشهد أسعار اللحوم اليوم تراجعا مقارنةً بالأمس، بالتزامن مع توافر اللحوم في العديد من المنافذ التابعة للحكومة ووزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية ومبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية.

وتوضح «الوطن» أسعار اللحوم، وفق ما أعلنت بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية، بعد أن تراجع سعر الكيلو بنسبة 1.98%.

أسعار اللحوم اليوم الأحد 21-4-2024

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي نحو 385 جنيها مقارنة بـ392 جنيها أمس.

- يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 350 و500 جنيه حيث يختلف السعر من مكان لأخر وحسب جودة اللحوم.

- سجل كيلو لحم الكندوز صغير بين 250 و450 جنيهًا.

- سعر لحم الكندوز الكبير بين 250 و400 جنيه، وتراوح سعر اللحم البتلو بالعظم بين 180 و500 جنيه.

- سعر اللحم البتلو من 320 جنيها وحتى 500 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار اللحوم المستوردة لتتراوح بين 210 و250 جنيهًا، أمّا اللحوم الهندي فسجلت 250 جنيهًا للمفروم، و260 جنيهًا للكندوز، وسعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 220 جنيهًا، و280 جنيهًا للجملي، وبلغ سعر كيلو البرجر 250 جنيهًا، والكبدة الكندوز 290 جنيهًا في المنافذ، والضأن البرقي 380 جنيهًا.