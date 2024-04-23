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أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر.. البتلو بـ403.52 جنيه

كتب:

سعيد رمضان
03:04 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم اليوم

سجلت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 23-4-2024، استقراراً لعدد كبير من الأنواع في مختلف الأسواق المحلية، أهمها «سعر اللحم الكندوز- الضأن - البتلو»، إذ سجل سعر كيلو اللحم البتلو، استقراراً اليوم الثلاثاء في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 403.52 جنيه، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

- استقر سعر كيلو اللحم الكندوز، اليوم الثلاثاء في الأسواق، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 389.64 جنيه.

- استقر سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم الثلاثاء في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 385.62 جنيه.

- استقر سعر كيلو اللحم الكندوز صغير، اليوم الثلاثاء في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 377.28 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو، استقراراً اليوم الثلاثاء في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 403.52 جنيه.

- استقر سعر كيلو اللحم الكندوز كبير، اليوم الثلاثاء في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 338.46 جنيه.

- استقر سعر كيلو اللحم الضأن، اليوم الثلاثاء في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 412.84 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم، استقراراً اليوم الثلاثاء في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 386.71 جنيه.

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