جهود «التضامن» في سيناء.. أكثر من 3 مليارات جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن حجم الجهود المبذولة في سيناء لتنميتها، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء، إذ نفذت الوزارة عددا من التدخلات والجهود في سيناء، موضحة أن قيمة التحويلات النقدية والمساعدات الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بلغت 3,6 مليار جنيه، و1,2 مليار جنيه تكلفة الإغاثة المحلية للأسر محدودة الدخل والمتضررين من العمليات الإرهابية و224 مليون جنيه تم تخصيصهم للمشروعات متناهية الصغر في محافظات سيناء.

تحمل تكلفة مصروفات جميع الطلاب غير القادرين في المدارس والجامعات

وأضافت الوزارة في تقرير، عن قيمة 270 مليون تكلفة تمويل عمليات استثمارية وإسكان لإجمالي 4200 أسرة، ورفع كفاءة 213 وحدة متهدمة بتكلفة 51 مليون جنيه وحفر آبار وتكلفة شراء سيارات مياه بتكلفة 47 مليون جنيه، فضلاً عن تحمل تكلفة مصروفات جميع الطلاب غير القادرين في المدارس والجامعات.

بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

كما عملت وزارة التضامن على رفع كفاءة 100 مدرسة تشمل 53,000 طالب وإصدار 63,000 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة حتى إبريل 2024، وتجهيز 12 مكتب تأهيل لذوي الإعاقة وميكنتهم ورفع كفاءتهم حتى مارس 2024، فضلاً عن عم 54,000 من ذوي الإعاقة بتكلفة 82 مليون جنيه، واستحداث 2 مخزن لمهمات الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.