«بحوث الصحراء»: التنمية في سيناء شهدت تطورا ملحوظا خلال الـ10 سنوات الماضية

قال الدكتور حسام عبدالعال، رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة بمركز بحوث الصحراء، إنه خلال العشر سنوات الماضية، اتخذت التنمية في سيناء مسارات جديدة، نحو التنمية الفعلية على أرضها، متابعًا: «هذا ليس مجرد شعارات وإنما بإنجازات فعلية تحققت على أرض سيناء».

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن القيادة السياسية توجه رسائل خلال خطة التنمية والإعمار في سيناء لها مدلول مهم جدًا، وهي أن التنمية شاملة متكاملة، أي لا تقتصر على قطاع معين، بل تمتد لكل القطاعات، منها الأنفاق والطرق والصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية والقطاع الزراعي.

جهود التنمية الزراعية في سيناء

وأشار إلى أن جهود التنمية الزراعية في سيناء كبيرة، وهذا ما أكده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تشارك في مشروعات عملاقة على أرض سيناء مثل مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، الذي يهدف إلى استصلاح حوالي 450 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى مشروع التجمعات الزراعية المتكاملة بسيناء.