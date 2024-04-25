«الحياة اليوم» يجري جولة وسط العمال والمهندسين بمصنع أسمنت سيناء

قدم الاعلامي محمد مصطفى شردي، فقرة خاصة ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على قناة «الحياة»، وسط المهندسين والعمال، في جولة داخل أحد مصانع الأسمنت بشمال سيناء باستثمارات فرنسية.

وخلال جولة داخل مصنع أسمنت سيناء، استمع «شردي» إلى عدد من مشرفي الإنتاج والفنيين داخل المصنع.

وقال أحمد محمود، مشرف ميكانيكا بالمصنع، إن هناك متابعة لكل المعدات، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث أي توقف يتم التدخل، كما أن هناك صيانة دورية على مدار الشهر، حيث يتم عمل صيانة للمعدات.

وأضاف: «حصلنا على دورات فى مجال المعدات الموجودة فى المصنع، للتدريب حول كيفية التعامل مع تلك المعدات، ومع التطبيق العمل تزداد الخبرة».

وقال أحمد هداية، مشرف إنتاج بمصنع أسمنت سيناء، إن مشرف الإنتاج يراقب حركة الإنتاج في الموقع، بدءًا من طواحين خام وطواحين فحم والأبراج وفرن، مشيرًا إلى أنهم حصلوا على دورات في العمل من أجل إتقان ذلك.