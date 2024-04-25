تشغيل القطارات في سيناء خلال أيام.. الأسبوع الأول مجانا لأهالي أرض الفيروز

زفّ المهندس أشرف حسن، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بشرى سارة لأهالي سيناء، مؤكداً أن الهيئة تُجري حاليا التشغيل التجريبي للقطارات على خط السكة الحديد المؤدي إلى سيناء دون ركاب تمهيدا للتشغيل الفعلي بالركاب خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أنه بمثابة التشغيل للقطارات يتحقق ربط سيناء بقلب القاهرة من خلال شبكة سكك حديدية متطورة تحقق الانتقال بسهولة ويسر سواء للمواطنين أو البضائع.

إعداد جدول للتشغيل الفعلي بالركاب

تابع «حسن» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التشغيل التجريبي للقطارات يتم على خط «الفردان - بئر العبد»، في إطار مشروع تطوير وإعادة تأهيل خط «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا» بطول 500 كم، موضحاً أن الهيئة انتهت من جميع الأعمال الخاصة بإنشاء وتطوير الخط وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتجهيز المحطات التي يخدمها سواء محطة بالوظة أو بئر العبد.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، إعداد جدول للتشغيل الفعلي بالركاب، الأمر الذي يسهل حركة الانتقال من وإلى سيناء، موضحا أن وزارة النقل أجرت عدة تجارب التحميل على السكة بكوبري الفردان المعدني الجديد بمنطقة الفردان، ومررت جرارات السكة الحديد على القضبان بالكوبري، بجانب إجراء تجارب التحميل على الكوبرى القائم كوبري الفردان والذي تم الانتهاء من إعادة تأهيله.

وأكد أن الخط يعمل من الإسماعيلية حتى بئر العبد، واصفا المشروع بأنه عمل ضخم وكبير، موضحا أن رحلة الخط في السنوات السابقة كانت تبدأ من الإسماعيلية حتى بئر العبد في أكثر من رحلة وفي نهاية اليوم كانت حركة القطارات تتحرك من بئر العبد إلى الإسماعيلية في رحلة العودة، لافتا إلى أن كوبري الفدران عبارة عن كوبري معدني يمتد بطول 640 مترا ويتكون من جزئين وتم الانتهاء من إنشائه في 2001، لتعظيم التنمية بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب بين الوادي وسيناء.

الأسبوع الأول للتشغيل مجاناً لأهالي سيناء

من جانبه، أكد مصدر مسئول بالهيئة، أنه من المقرر تشغيل حركة القطارات حتى بئر العبد خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً أن الأسبوع الأول للتشغيل سيكون مجاناً لأهالي سيناء، لافتاً إلى أن منظومة السكك الحديدية في سيناء تم تنفيذها بأيدٍ مصرية خالصة، وتخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء وتعمل على ربط المصانع بوصلات سكك حديدية، الأمر الذي يحقق التنمية الشاملة في سيناء.

ونوه المصدر بأنه لا صحة لتشغيل قطار يبدأ من أسوان حتى سيناء اليوم، موضحاً أن ما يُجرى حاليا هو تشغيل تجريبي بدون ركاب للتأكد من عمل جميع الأنظمة بشكل جيد.