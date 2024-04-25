أهالي شمال سيناء لـ«الحياة اليوم»: «عايشين في نعمة كبيرة وأمن وأمان»

قابل الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، بالتزامن مع الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، مجموعة من المزارعين من قبيلة الطراطرة، بمحافظة شمال سيناء.

قال سلمان أبو دبوس، إن المنطقة صارت مليئة بالتطورات زاد عدد الطرق، وزادت وسائل المواصلات، كما أصبح التواصل من خلال الشبكات والهواتف أفضل بكثير، بالإضافة إلى وجود فرص عمل، لافتًا إلى وجود المصانع التي وفرت فرص عمل لكثير من الشباب، ووجود المستشفيات والأسواق التي تساهم في وجود كل ما يريده سكان المنطقة.

شمال سيناء في تحسن مستمر

ونوه عياش محمد سليمان، بأن الوضع في شمال سيناء أصبح في تحسن مستمر، لافتًا إلى أن الطرق والمواصلات ساهمت في توفير الوقت، وكان الوضع قبل ذلك مثير للخوف من الطرق، بسبب الإرهاب الذي كان بالمنطقة الذي كان يتسبب في خوف أهالي المنطقة، بالإضافة إلى قلة فرص العمل.

شمال سيناء في نعمة كبيرة

وتابع عمر محمد محمود: «نحن الآن في نعمة كبيرة أمن وأمان، كان قبل الخمس سنوات الماضية كانت المنطقة تعج بمكافحة الإرهاب والصدامات، كانت المنطقة مليئة بالخوف والدمار، ولكن في الوقت الحالي لا خوف من الذهاب لأي مكان، الطرق أصبحت آمنة بشكل كلي، والأسواق آمنة، تأمن على أهل بيتك النزول والذهاب إلى أي مكان».