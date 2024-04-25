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بسمة وهبة تشارك في احتفالية مجلس القبائل بعيد تحرير سيناء

كتب:

منتصر سليمان
09:55 م | الخميس 25 أبريل 2024
الإعلامية بسمة وهبة

الإعلامية بسمة وهبة

شاركت الإعلامية بسمة وهبة والنائب البرلماني علاء عابد، في احتفالية مجلس القبائل بمناسبة عيد تحرير سيناء.

ومن المقرر أن يُحيي الاحتفالية الفنان تامر حسني والفنانة أنغام، بفقرات غنائية من قلب سيناء، وسط حضور كبير من قبائل وعائلات سيناء بمختلف فئاتهم.

ويقيم مجلس القبائل والعائلات المصرية احتفالية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية على أرض الوطن، بعد أن تم استردادها بتضحيات الشهداء الأبرار والجنود البواسل الذين رفعوا راية الوطن وحققوا السيادة المصرية على أراضي سيناء كاملة.

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بقلم منتصر سليمان