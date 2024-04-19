بسمة وهبة تحتفل باختيار برنامجها الأفضل من «ET بالعربي»

حصد برنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة لقب أفضل برنامج حواري في الموسم الرمضاني 2024، وذلك ضمن استفتاء الجمهور في اختيار الأفضل الذي طرحه برنامج et بالعربي، ليكون «العرافة» هو الاختيار الأول والأخير للجمهور.

اختيار «العرافة» كأفضل برنامج

واحتفت الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، في تسجيل صوتي نشرته باختيار «العرافة» كأفضل برنامج: «أسعد خبر سمعته إن برنامج العرافة فاز بأفضل برنامج في موسم رمضان 2024 في استفتاء et بالعربي، وده بتصويت الجمهور، الجمهور اللي اتعمل البرنامج عشانه وله، وهو اللي خلى البرنامج يفوز بمشاهدته وحبه للبرنامج وليا، ويارب دايما الحب ده والدعم ده من الجمهور، وشكرًا et بالعربي».

بسمة وهبة في برنامج العرافة

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة استضافت خلال برنامج «العرافة» عددًا كبيرًا من نجوم الفن، من بينهم الفنانة شيرين رضا، التي تصدرت حلقتها محركات الأكثر بحثًا على موقع «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلا عن الفنان تامر أمين والإعلامية ميار الببلاوي والفنانة ريم البارودي، والفنانة ايتن عامر، والفنان سعد الصغير والفنان مصطفى كامل وخبيرة الأبراج ليلى عبد الطيف، وآخرين.