بعد حملات المقاطعة.. ازاي تفرق بين السمك الطازج والتالف؟

استمرت حملات مقاطعة شراء الأسماك التي نظمها أهالي محافظة بورسعيد بسبب ارتفاع أسعارها، وذلك تحت شعار «خليها تعفن» للتصدي لجشع التجار بعد زيادة الأسعار بشكل جنوني.

حملات مقاطعة الأسماك

انخفاض كبير شهدته أسعار الأسماك بعد تدشين حملات المقاطعة، حيث قام العديد من المواطنين بتدوين منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقاطعة الأسماك من أجل تحقيق انخفاض جديد في الأسعار، تزامنا مع ذلك نستعرض في هذا التقرير الفرق بين الأسماك الطازجة والأسماك التالفة.

الفرق بين السمك الطازج والتالف

وفي هذا الشأن، نشرت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الفرق بين الأسماك الطارجة والتالفة، موضحة أن الأسماك الطازجة تكون الخياشيم لونها أحمر زاهي أو لامع ذو رائحة مقبولة، وعند قطعها لا يلاحظ أي نزيف دموي بها، كما أنه عند وضعها في إناء به ماء تهبط إلى القاع.

وتابعت الصحة، أن الأسماك التالفة خياشيمها بني أو غامق ولها رائحة كريهة، وعند تقطيعها يحدث نزيف عبارة عن سائل أحمر داكن ذو ائحة كريهة وكذلك عند وضعها في إناء به ماء تطفو إلى الأعلى، ويحدث الطفو كذلك في الأسماك التي تكون مصادة بالمبيدات.

وبجانب ذلك، هناك بعض العلامات التي تدل على السمك التالف، ومنها الضغط بالأصبع على جسم السمكة، فإن عاد إلى وضعه الطبيعي تكون السمكة طازجة، وإذا كان مطاطيا فلا يكون طازجا وفقا لما ذكره موقع مايو كلينك.