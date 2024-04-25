«ليه موبايلك مش هيقدم الساعة».. سر رفض هاتفك لضبط التوقيت الصيفي تلقائيا

يبدأ الأشخاص قبل تطبيق التوقيت الصيفي، في تغيير الساعة على هواتفهم المحمولة، إلا أن البعض واجه صعوبة في ذلك الأمر، إذ رفضت بعض الأجهزة العمل بالتوقيت الصيفي، ليثير ذلك دهشة واستغراب الكثيرين؛ مما دفعهم إلى معرفة السبب والعمل على حله سريعا.

ترفض بعض الهواتف ضبط التوقيت الصيفي تلقائيًا، الأمر الذي يحدث نتيجة أحد الأمور التي قد يجهلها الكثيرون، ليقدم موقع «calcare service» السبب وراء ذلك الأمر والذي يمكن إيضاحه في التقرير التالي..

سر رفض هاتفك لضبط التوقيت الصيفي تلقائيًا

يرجع السبب الرئيسي وراء رفض الهواتف العمل بالتوقيت الصيفي تلقائيًا، إلى عاملين أساسيين وهما الأول يكمن في تحديث نظام تشغيل الهاتف، والثاني عدم تحديث تطبيق الساعة على الجهاز إلى أحدث إصدار، ليكن هذان الأمران السبب وراء رفض تغيير التوقيت الصيفي في الهاتف، ويمكن حل المشكلة سريعًا عبر اتباع بعض الخطوات: