«ليه موبايلك مش هيقدم الساعة».. سر رفض هاتفك لضبط التوقيت الصيفي تلقائيا
كتب:
عبير خالد
10:18 م | الخميس 25 أبريل 2024
رفض الهواتف التوقيت الصيفي
يبدأ الأشخاص قبل تطبيق التوقيت الصيفي، في تغيير الساعة على هواتفهم المحمولة، إلا أن البعض واجه صعوبة في ذلك الأمر، إذ رفضت بعض الأجهزة العمل بالتوقيت الصيفي، ليثير ذلك دهشة واستغراب الكثيرين؛ مما دفعهم إلى معرفة السبب والعمل على حله سريعا.
ترفض بعض الهواتف ضبط التوقيت الصيفي تلقائيًا، الأمر الذي يحدث نتيجة أحد الأمور التي قد يجهلها الكثيرون، ليقدم موقع «calcare service» السبب وراء ذلك الأمر والذي يمكن إيضاحه في التقرير التالي..
سر رفض هاتفك لضبط التوقيت الصيفي تلقائيًا
يرجع السبب الرئيسي وراء رفض الهواتف العمل بالتوقيت الصيفي تلقائيًا، إلى عاملين أساسيين وهما الأول يكمن في تحديث نظام تشغيل الهاتف، والثاني عدم تحديث تطبيق الساعة على الجهاز إلى أحدث إصدار، ليكن هذان الأمران السبب وراء رفض تغيير التوقيت الصيفي في الهاتف، ويمكن حل المشكلة سريعًا عبر اتباع بعض الخطوات:
- التوجه إلى قائمة الإعدادات الموجودة في هاتفك الأندرويد.
- مرر لأسفل للوصول إلى التطبيقات.
- ابحث في كافة التطبيقات عن تطبيق الساعة.
- انقر عليه لعرض معلومات التطبيق ومن ثم مرر لأسفل للوصول إلى خيار مسح كافة البيانات واضغط على موافق لحذف جميع البيانات الخاصة بالتطبيق.
- اضغط على خيار إلغاء تثبيت التحديثات لإلغاء تثبيت تحديثات تطبيق الساعة على هاتفك.
- ارجع إلى الصفحة الرئيسية لتطبيق الإعدادات، ثم انقر على خيارمحدث تطبيقات النظام
- افتح محدث تطبيقات النظام لتجد تطبيق الساعة من بينهم يتطلب التحديث.
- انقر على زر تحديث وانتظر قليلا إلى أن يتم تحديث الوقت والتاريخ على جهازك بالتوقيت الصيفي الجديد.