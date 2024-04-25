«عشان متحصلش مشكلة في تعاملاتك».. رسالة مهمة من البنوك بشأن التوقيت الصيفي

حدث مهم ينتظر المصريون اليوم، فمن المقرر تطبيق العمل بنظام التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة، مع دقات الساعة 12 منتصف الليل لتصبح الساعة واحدة صباحًا بدلاً من 12، ومع تطبيق هذا النظام، تتخذ البنوك إجراءات مهمة للحفاظ على التعاملات المالية على حسابات الأشخاص.

تحديث أنظمة البنوك مع تطبيق التوقيت الصيفي

وأبلغت البنوك عملائها بهذه الإجراءات عن طريق إرسال رسالة عبر هواتفهم المحمولة المسجلة على أنطمة البنك، إذ أخبر البنك التجاري الدولي CIB عملائه بأنه سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، ولذلك سيقوم البنك بتحديث أنظمته لتتناسب مع تغيير التوقيت.

وأوضح البنك أنه قد يترتب على تحديث الأنظمة، تأثر بعض الخدمات البنكية بشكل مؤقت يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وذلك بدءًا من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 4 صباحًا بالتوقيت الصيفي.

تأثر الخدمات المالية للبنوك مع تطبيق التوقيت الصيفي

وشدد البنك على عملائه التأكد من أن ساعة أجهزتهم تعمل وفقًا للتوقيت الصحيح «التوقيت المحلي GMT +03:00» التوقيت الصيفي 2024، قبل أداء أي من المعاملات البنكية المتعلقة بالرقم السري المتغير الـOTP، وذلك تجنبا لحدوث أي مشكلة تتعلق بالمعاملات المالية من خلال السحب والإيداع.

وخلال هذه الفترة التي تتأثر بها أنظمة البنوك، والتي تبدأ من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 4 فجرًا، يفضل وفق المعاملات المالية من تطبيقات البنوك والسحب والإيداع ودفع الفواتير، وتأخيرها بعد هذا الموعد أو قبله، تجنبًا للوقوع في عدم إتمام المعاملات المالية.