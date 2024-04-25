محمد العدل: منبهر بأجواء الدورة الـ10 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

قال المنتج محمد العدل، الرئيس الشرفي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إنه منبهر بأجواء الدورة العاشرة من المهرجان.

محمد العدل يشيد بمهرجان الإسكندرية

وأضاف «العدل» في كلمته بحفل افتتاح الدورة العاشرة من المهرجان، أن هذا المهرجان انطلقت دعايته من عربة كارو، والتي كانت تجوب شوارع الإسكندرية لتعريف الجمهور بالمهرجان وتدعوهم إلى مشاهدة الأفلام في المراكز الثقافية، بحسب قوله.

وتابع: كل التحية للقائمين على هذا المهرجان، والتحية الأكبر لجمهور الإسكندرية الذواق للفن، وأستطيع أن أقول أن هذا المهرجان تمتلأ صالاته بالجمهور بعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشهد حفل افتتاح الدورة العاشرة حضور كل من رانيا يوسف، سيد رجب، أحمد مجدي، المخرج عمر عبدالعزيز، سلوى محمد علي وآخرين.