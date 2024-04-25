منذر رياحنة يلقي كلمة خلال احتفالية مجلس القبائل بعيد تحرير سيناء

قال الفنان منذر رياحنة، خلال احتفالية مجلس القبائل بعيد تحرير سيناء، أذاعتها فضائية «الحياة»، جئنا نحيي ذكرى النصر والعبور ورفع العلم، ذكرى العزة والكرامة، بتضحيات رجالنا نسور وصقور، أسود من أرض الطور، يكفينا يا سيناء فخرًا، أنك أرض الميلاد، لتطال رأس السماء، حتى يحين الميعاد، وأقسمنا كلنا لك لمن الشهداء.

وتابع: «قبائل سيناء الأبطال، دائمًا في ضهر جيشهم وشرطتهم، رجال على العهد والوعد وعلى طول الزمان، أقسمنا على الإخلاص، قدمنا شهداء أبطال في حروب ضروس ضد الصهاينة، وحررنا أرضنا منهم، لما حطمنا خطهم، اللي كانوا فاكرينه منيع، وكسرناهم في الـ73 وفضلنا نقاوم لحد أما رفعنا علم مصر على أرض طابا في 82».

واستكمل: «مرت الأيام وحررنا أرضنا من عصابة الإخوان، واجهنا موجة جديدة من التطرف والإرهاب والتخريب في سيناء، رمالها ارتوت بدم رجالها، رجال القبائل والجيش والشرطة، وكانوا كلهم يد واحدة ضد العدو».