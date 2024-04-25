عصام السقا: «تحية لكل بيت مصري قدم ابنه لخدمة بلده»

وجه الفنان عصام السقا، التحية لكل منزل في مصر، قدم أبنًا من أبنائه لخدمة وطنه، وذلك خلال احتفالية مجلس القبائل بعيد تحرير سيناء الـ42.

وقال الفنان عصام السقا، «تحية لكل بيت في مصر، قدم ابنه لخدمة بلده من القاهرة لأسوان ومن رفح للسلوم، كل بيت جاب راجل زي الشهيد هرم وعلي علي، ومحمد المعتز، وكامل بطرس وغيرهم كتير اللي كانوا دايما في ضهر وكتف قيادتهم».

وأضاف قائلًا: «وبالمناسبة كانوا أخواتهم قبل ما يكونوا قياداتهم، تضحيات الرجالة المجندين كانت في كل شبر في سيناء، من 67 وحتى 73 لحد ما حررنا الأرض ورفعنا علم مصر في 25 أبريل عام 1982، رجالة وقبائل سيناء اللي طول عمرهم في ضهر قواتنا المسلحة وشرطتنا، ومعاهم إيد بإيد وكتف بكتف حالفين إن بلدنا تكون لينا إحنا إحنا وبس، حالفين إنهم يحافظوا على أمن واستقرار البلد وإن رجالتنا تكون زي المدفع في وش أي عدو أو إرهابي».

ويقيم مجلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية على أرض الوطن، بعد أن تم استردادها بتضحيات الشهداء الأبرار والجنود البواسل الذين رفعوا راية الوطن وحققوا السيادة المصرية على أراضي سيناء كاملة.

و يُحيي الاحتفالية الفنان تامر حسني والفنانة أنغام، بفقرات غنائية تبثها القناة من قلب سيناء، وسط حضور كبير من قبائل وعائلات سيناء بمختلف فئاتهم.